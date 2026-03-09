News

Belgio, esplosione davanti a sinagoga Liegi: nessun ferito

(Adnkronos) – Un’esplosione si è verificata alle 4 di questa mattina davanti alla sinagoga Rue Léon Frédéricq di Liegi, nel Belgio orientale. Lo rende noto la polizia locale spiegando che l’esplosione non ha causato feriti, ma solo danni materiali. Al momento non sono ancora note le cause della deflagrazione, hanno detto gli agenti che stanno indagando. Il portavoce della polizia ha spiegato alla stampa che la deflagrazione ha infranto i vetri delle finestre della sinagoga e che è stato creato un perimetro di sicurezza per favorire le indagini. 

Il sindaco di Liegi, Willy Demeyer, ha condannato quello che ha definito un atto di antisemitismo estremamente violento. 

