Alfa Romeo, per Giulia e Stelvio una ‘Collezione’ nel segno del Quadrifoglio

(Adnkronos) – Nuove, esclusive e destinate (come da certificazione) ad essere Instant Classic: sono le Alfa Romeo della Giulia Quadrifoglio Collezione e Stelvio Quadrifoglio Collezione, due creazioni in edizione limitata che nascono per celebrare uno dei simboli più famosi del marchio, il Quadrifoglio, appunto, che dal 1963 indica le versioni stradali più prestazionali del Biscione.

La nuova edizione limitata globale – in vendita in soli 63 esemplari in Europa, UK, MEA, Cina e Giappone – è assemblata nello stabilimento di Cassino ed è ispirata, si spiega da Alfa, ai valori del marchio: Italia, Sportività, Rosso. In particolare questa ultima colorazione dedicata si ispira all’ormai celebre “Rosso Villa D’Este” della 33 Stradale.

Nel corso degli anni, infatti, il rosso Alfa Romeo si è trasformato seguendo l’evoluzione del marchio: dalle versioni pastello a quelle metallizzate, fino alle più sofisticate tristrato. Il Rosso Villa d’Este, in particolare, è una tonalità profonda, ricca di inchiostro, capace di passare dal rosso al nero a seconda della luce. Nelle nuove edizioni limitate, questo colore viene reinterpretato in due espressioni differenti ma complementari: Giulia sceglie infatti le sfumature più scure, quasi nere, mentre Stelvio privilegia la lettura più brillante e aperta del rosso. Particolari esclusivi anche all’interno, dalla plancia rivestita in pelle con cuciture rosse ai sedili in pelle e Alcantara caratterizzati dalla numerazione ricamata, da “1 di 63 Collezione” fino all’ultimo, irripetibile esemplare. Sotto il cofano il potente 2.9 V6 da 520 CV, che incarna tutta la tradizione sportiva Alfa Romeo e il cui sound è reso ancora più distintivo dal sistema di scarico Akrapovič.

—

motori

[email protected] (Web Info)