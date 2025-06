Alfa Romeo e Luna Rossa, due icone italiane unite da passione e innovazione

(Adnkronos) –

Alfa Romeo sigla una nuova, prestigiosa alleanza sportiva diventando sponsor ufficiale di Luna Rossa, emblema della vela d’eccellenza made in Italy. In vista della 38esima America’s Cup, le due realtà affronteranno insieme la regata più iconica al mondo, che per la prima volta nella storia farà tappa in Italia, nello straordinario scenario del Golfo di Napoli. La collaborazione tra Alfa Romeo e Luna Rossa nasce da valori condivisi: passione per la competizione, tensione continua verso l’innovazione e spirito di squadra. Due mondi diversi, quello della nautica e dell’automotive, si incontrano su un terreno comune fatto di audacia, eleganza e tecnologia avanzata. Il debutto ufficiale di questa sinergia è stato celebrato con un video carico di pathos, in cui intervengono tre protagonisti che incarnano questa visione condivisa: Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo; Cristiano Fiorio, Responsabile Marketing Globale; e Max Sirena, Team Director di Luna Rossa.



È l’inizio di una collaborazione tecnica strutturata: le due squadre metteranno in comune esperienze, competenze e innovazioni, in settori chiave come l’impiego di materiali compositi, l’analisi delle prestazioni e la gestione dinamica dei dati. Un vero e proprio laboratorio condiviso tra ingegneria automobilistica e progettazione velica.

Santo Ficili ha sottolineato il valore profondo di questa alleanza: “Luna Rossa incarna il nostro stesso DNA: orgoglio italiano, ambizione sportiva e spinta costante all’eccellenza”. Anche Cristiano Fiorio ha evidenziato l’importanza strategica del legame: “Non è solo una partnership visiva, ma un’alleanza simbiotica. Siamo uniti da una visione comune che trasforma esperienza e tecnologia in innovazione concreta”.

