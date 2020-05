Liberland e Scrypta Foundation insieme per un nuovo modello di relazione tra cittadini e istituzioni

Liberland sceglie Scrypta Foundation come partner per sviluppare il sistema statale digitale con la tecnologia Blockchain. Lo hanno comunicato il 19 maggio, in una nota congiunta, Tariq Abbasi, segretario di Stato e Carmine Spinali, ambasciatore per lo Stato di Liberland e Alessandro Miccini per Scrypta Foundation.

«La partnership fra Liberland e Scrypta Foundation – si legge – è una pietra miliare che segna la nascita di un modello inedito di governance, fondato sulla convinzione che l’utilizzo e l’implementazione della Blockchain nella gestione dell’intero sistema statale sia in grado di migliorare la sicurezza, la trasparenza e l’integrità di ogni dato, salvaguardando la privacy di ciascun attore coinvolto e innalzando contestualmente l’efficienza e la sostenibilità del sistema».

Liberland è una micronazione di appena 7 kmq che sorge su un lembo di terra tra la Serbia e la Croazia. Il piccolo Stato aspira al liberismo economico e alla tracciabilità dei processi socio-governativi. Il suo fondatore e presidente Vít Jedlička lo ha definito il Paese più giovane e libero al mondo. Scrypta Foundation è un’organizzazione no profit nata da un’idea di quattro visionari e innovatori italiani, Sebastiano Cataudo, Nino Cortese, Alessandro Miccini e Andrea Nicastro, e condivisa poi da un team di sviluppatori ed esperti. Scrypta Foundation, che ha sede a Malta, si propone di far crescere la consapevolezza globale sui benefici della tecnologia Blockchain nella creazione di nuovi modelli di business e smart economy. Con la Social Pay, lanciata ad aprile, ha realizzato uno dei primi esempi nel nostro Paese di uso sociale massivo di token e blockchain fornendo uno strumento ai Comuni per la gestione e il pagamento dei buoni spesa per l’emergenza Covid-19. Nel quadro della partnership appena siglata, Liberland si prefigge di creare un nuovo modello di relazione tra cittadini, imprese, istituzioni e governo in cui la logica decentralizzata e distribuita di Scrypta Blockchain possa favorire la trasparenza, la sicurezza e l’accessibilità dei dati. Vit Jedlička, attraverso la collaborazione con Scrypta, ambisce a semplificare e velocizzare, nonché proteggere la sicurezza dell’intero processo statale, dal sistema di votazione a quello giudiziario, in tutte le interazioni quotidiane della comunità, comprese le transazioni di valore, operazioni mobiliari e immobiliari, attività di impresa e tutto ciò che ruota attorno al trasferimento di valore. La scelta di Liberland di utilizzare l’infrastruttura Scrypta per i propri ambiziosi progetti deriva dalla qualità tecnologica di un sistema flessibile, sicuro, decentralizzato in grado di creare architetture complete per progetti illimitati e nuove applicazioni. Queste le parole del Segretario di Stato Tariq Abbasi: «È una partnership dai contenuti di estrema attualità in una situazione epocale in cui tutto il mondo dovrà adottare un serio cambio di paradigma all’interno delle comunità del vivere civile, siano esse pubbliche che private. Liberland se ne fa ancora una volta promotore oltreché esempio virtuoso». Anche per l’Ambasciatore Carmine Spinali, «È un evento di enorme importanza, anche per il sistema di relazioni che Liberland intratterrà con l’Italia e sarò estremamente determinato nel coordinare con la massima efficacia tale processo con le cariche di Governo di Liberland. Sicuramente questa fase 2, post pandemia, incontrerà eccellenza ed avanguardie nel pensiero innovativo: Liberland e Scrypta sono già nella fase 4».