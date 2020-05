Misure anti covid per la riapertura: a che regole attenersi

La politica dovrebbe dare certezze soprattutto riguarda le linee guide esatte per prepararsi a una riapertura che decisamente è stata sofferta. Le misure anti covid Puglia infatti non dovranno essere sottogamba soprattutto in relazione a tutta una serie di questione non solo di ordine igienico e anti-diffusione ma anche dal punto di vista amministrativo. Le sanzioni in caso di non conformità ci sono e sono anche pesanti. Ogni settore infatti dovrà seguire determinate regole e quindi le aziende e locali vi si dovranno conformare. Senza una consulenza, senza avere adeguate informazioni sarà molto difficile adeguare gli spazi per tenere la distanza utile ad evitare i contagi oppure anche solo quanti clienti potranno essere accettati all’interno del proprio negozio. Tutto questo senza contare effettivamente quanto ci vuole per sanificare adeguatamente un locale ma anche gli oggetti che verranno indossati per esempio all’interno delle catene o dei singoli negozi di abbigliamento

Misure anti covid come implementarle adeguatamente

Per capire come muoversi in questo momento così particolare bisogna infatti approfondire e studiare come poter ottimizzare gli investimenti in tempo per la riapertura ma anche durante tutto il periodo di ripresa dell’attività. Bisogna quindi avere nozioni tecniche e imprenditoriali per poter affrontare questa nuova fase di cambiamento, che dovrà essere ben gestita sotto tutti i punti di vista per evitare di essere costretti poi a dover dare conto di tutto a quello che non si fatto bene. Non fare abbastanza o fare male in questo momento può costare davvero caro: bisogna purtroppo prendersi l’onore di dover ricominciare e di farlo in maniera ottimizzata al massimo; proprio per questo è bene rivolgersi a enti competenti in grado di contestualizzare a secondo delle regioni quelle che sono le misure più adeguate anche rispetto alle esigenze dei singoli settori. Per la regione Puglia, Cedfor può essere un punto di riferimento per le aziende.