Serenis la psicologia online con solo psicologi esperti

La psicoterapia online può essere la risposta alle esigenze di molte persone. Oggi con piattaforme come Serenis è possibile accedere alla psicoterapia da remoto, venendo seguiti da professionisti esperti e pronti a dare reale supporto ai loro pazienti. Serenis è un esempio virtuoso, con la presenza di psicologi abilitati e regolarmente iscritti all’Ordine, affidabili e rispettosi della loro deontologia professionale.

Affidarsi a uno psicoterapeuta online può essere una valida opzione per molte persone. Ovviamente, come avviene per chi visita in sede, è fondamentale capire se il professionista che si ha di fronte può essere la persona giusta per le proprie esigenze, o se invece sia il caso di cambiare. Ci sono molti fattori da considerare, tra cui la tipologia di approccio dello psicologo e l’affinità che si può instaurare con il paziente.

Perché fare psicoterapia online?

Molti potrebbero chiedersi “perché fare psicoterapia online?”. In realtà le risposte sono molteplici, così come sono diversi i vantaggi di questa specifica scelta.

Il primo aspetto da tenere in considerazione è sicuramente la comodità. Non si deve cercare un terapeuta dalle proprie parti, e non è necessario andare fisicamente dal professionista per la seduta. Si ha a disposizione un’ampia scelta di psicologi, ognuno dei quali ha la sua descrizione, che può essere utile per capire elementi come il tipo di approccio psicologico che segue durante le sue sedute. Inoltre non c’è bisogno di uscire di casa, ma basta semplicemente avviare la webcam all’orario previsto per la seduta. Può essere molto utile per chi ha tanti impegni da conciliare durante la giornata.

Un altro aspetto da non sottovalutare è l’intimità che è possibile solo quando si è nella propria abitazione. Con lo psicologo ci si mette a nudo, esternando pensieri, sentimenti e preoccupazioni. Farlo nello studio del professionista può a volte mettere a disagio alcune persone. Farlo tra le mura domestiche, al contrario, può risultare molto più naturale. Ci si sente protetti, difesi, al sicuro.

L’importanza della continuità terapeutica

Per alcune persone la terapia online potrebbe essere l’unica scelta se il desiderio è quello di mantenere una reale continuità dal punto di vista terapeutico. Ci sono persone che per lavoro viaggiano di frequente, passando anche intere settimane, se non addirittura mesi, lontani dai propri luoghi abituali. Se si è seguiti da un terapeuta online non ci si deve preoccupare, visto che non esistono limiti spaziali: basta avere una connessione a internet per continuare con le proprie sedute.

Lo stesso vale per coloro che per vari motivi possono spostarsi di frequente. Un esempio sono gli studenti universitari che studiano fuori sede, i quali passano alcuni mesi dell’anno lontani dalla loro città d’origine.

Il peso della riservatezza

Infine tra i principali vantaggi della psicoterapia online c’è la riservatezza. Per molti è importante poter affrontare il percorso di psicoterapia in totale privacy. Non c’è niente di più riservato di sedute che si svolgono online, senza dover necessariamente frequentare lo studio di un terapeuta.

Ci sono tante persone che non vogliono far sapere ad altri che hanno delle difficoltà da risolvere, e che preferiscono un approccio che garantisca riservatezza assoluta, come in questo caso.