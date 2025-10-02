Salute

Galletti (Novo Nordisk Italia): “La legge sull’obesità è un traguardo storico per la salute pubblica”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – "Oggi è un momento storico per il nostro Paese: con l'approvazione del Senato della proposta di legge, a prima firma dell'onorevole Roberto Pella, che prevede il riconoscimento dell'obesità come una malattia, l'Italia diventa il primo Paese al mondo a dotarsi di una legge specifica per la prevenzione e la cura di questa patologia cronica e recidivante. Si tratta di un atto di grande responsabilità verso i milioni di persone che ci convivono e una svolta nel panorama globale della salute pubblica". Così Alfredo Galletti, corporate vice president e general Manager di Novo Nordisk Italia, in merito al voto favorevole del Senato del disegno di legge 'Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità'. "L'obesità è una malattia multifattoriale molto complessa – sottolinea Galletti – che può portare a gravi conseguenze e complicanze per chi ci convive, in particolare cardiovascolari, e che si porta dietro anche un pesante stigma sociale che incide sulla qualità della vita delle persone e delle loro famiglie. Questa legge rappresenta un riconoscimento istituzionale fondamentale e ci auguriamo che possa contribuire a costruire una maggiore consapevolezza, basata su inclusione e prevenzione". 
Novo Nordisk, si legge in una nota, da sempre impegnata nella lotta all'obesità, sottolinea l'importanza di promuovere un approccio a 360 gradi alla malattia, che coinvolga sistema sanitario e istituzioni: "L'obiettivo – conclude Galletti – è garantire a ogni persona che vive con obesità l'accesso a cure efficaci, supporto adeguato e condizioni favorevoli per uno stile di vita sano. La legge approvata rappresenta un passo decisivo verso questo traguardo". 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Giornata del caffè, immunologo: “Dal cervello al microbiota...

Farmaceutica, Gemmato: “In Testo unico misure per migliorare...

Inaugurato a Roma ‘Love your eyes’: progetto tra...

Influenza, studio italiano: “Stagione in Australia è indicatore...

Oggi è la Giornata del chewing gum, icona...

‘Non più copie, ma persone’, chirurgo estetico spiega...

Piemonte, convegno specialisti ambulatoriali Sifop su modelli salute...

Tumori, proteina predice se cancro colon risponderà a...

Esami medici e cartelle cliniche, online il fasciolo...

Giornata internazionale anziani, Fondazione Aila all’Onu: “Istituire un’agenzia...