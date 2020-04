Outside your box “Extra” – Episodio 3 – Luca Giannone “Al Galù”

Online il terzo episodio di “Outside your box” di Livecode Full Media Agency, l’agenzia di comunicazione del gruppo Livenet, editore della nostra testata.

A proposito delle opportunità che questo periodo di emergenza ci presenta, ho sentito Luca Giannone, chef del Ristorante Al Galù di Scicli, che a causa del COVID-19 ha riorganizzato la sua attività offrendo un nuovo servizio ai suoi clienti (e a tanti nuovi clienti): vivere a domicilio l’esperienza della sua cucina.

Sentiremo dalla sua voce come ha affrontato l’emergenza, come ha colto l’opportunità e come i suoi clienti hanno recepito questo nuovo servizio.

I link per acquistare i libri presentati nel video:

Wacosky Road di Stefano Tartarotti: https://amzn.to/2x2xoAP

Il vicolo cieco di Seth Godin: https://amzn.to/345XH5f

L’arte della guerra di Sun Tzu: https://amzn.to/345XH5f

Live Performing & Arts – gennaio 2020: https://amzn.to/2x9G601

Live Performing & Arts – febbraio 2020: https://amzn.to/2ULH6QX

Live Performing & Arts – marzo 2020: https://amzn.to/2UMo1hL

Vi ricordo anche che fino al 30 aprile il nostro magazine Live Performing & Arts è scaricabile gratuitamente dal sito www.musicaeculturamagazine.it utilizzando il coupon IORESTOACASA.

