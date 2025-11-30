News

Zecchino d’Oro, oggi domenica 30 novembre: la finalissima

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Oggi, dalle ore 17.20 alle ore 20 in diretta su Rai 1, appuntamento con la finale dello Zecchino d’Oro, in cui sarà decretata la canzone vincitrice tra le 14 in gara. Condurrà, come di consueto, il direttore artistico dello Zecchino d’Oro, Carlo Conti. 

Giuliano Sangiorgi, il frontman dei Negramaro, firma testo e musica di ‘Raffa la giraffa’ che sarà cantata da Gaia, 7 anni, di Zeccone, piccolo centro in provincia di Pavia. L’attore Stefano Accorsi è coautore del testo di ‘Viva le api’ insieme a Rondine e Filippo Gentili (questi ultimi due firmano anche la musica con Matteo Milita), un brano che verrà cantato da Mattia, 9 anni, di Bologna. E ancora: il cantautore Enrico Nigiotti firma il testo e la musica (quest’ultima insieme a Enrico Brun) di Il lupo Duccio’, cantata da Mario, 5 anni, di Praia a Mara, in provincia di Cosenza. Infine, la ‘iena’ Andrea Agresti firma testo e musica di ‘Disco’, un brano che verrà interpretato da Ambra, 5 anni, di Capoterra, in provincia di Cagliari. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Milano, 24enne violentata fuori da un locale del...

Tre attivisti italiani feriti da coloni in Cisgiordania....

Ucraina, nuovi raid russi. Delegazione Kiev negli Usa...

Latina, indiano trovato morto davanti casa: ferito alla...

Roma-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Sanremo 2026, oggi al Tg1 Carlo Conti annuncia...

Papa Leone XIV in Turchia, l’appello alla pace....

Carosello in love, stasera 30 novembre: trama e...

Incidente nell’Alessandrino, morto 29enne: grave una ragazza

Elezioni regionali, Follini: “Attenti a cantare vittoria prima...