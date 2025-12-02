News

Zanetti (Confitarma): “EPS penalizza imprese e consumatori e non sostiene investimenti”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “L’EPS applicato oggi alle imprese italiane ha un approccio più ideologico che pragmatico alla sostenibilità. Si tratta di una tassa che grava sulle imprese e sui consumatori italiani senza ritornare alle aziende che generano questi fondi. Non sostiene investimenti in nuove tecnologie né in carburanti alternativi, e finisce per assorbire risorse anziché generare valore, mettendo a rischio la competitività europea e italiana e il ruolo strategico dell’Italia nel mercato globale”. Ha dichiarato Mario Zanetti, presidente di Confitarma, intervenuto al talk “Infrastrutture, sostenibilità e competitività per l’Italia che connette il mondo” in occasione dell’Assemblea Generale Alis a Roma, sottolineando come sia necessario un approccio più concreto e orientato agli investimenti per garantire competitività e sostenibilità nel settore marittimo italiano. 

economia

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ucraina, Ue: discutiamo con Bce su prestito asset...

Ex Ilva, sciopero a oltranza a Taranto e...

Zoppas: “Export Made in Italy è importante, target...

Guardia Costiera, Liardo: “Sicurezza fondamentale, digitalizzare procedure e...

Paola Perego cade dalle scale al Gialappashow: cosa...

Rinnovabili, Agsm Aim acquisisce 2 nuovi impianti fotovoltaici

Porti, Salvini: “Entro Natale riforma governance in Cdm”

Logistica, Rixi: “Italia deve cogliere opportunità di nuovi...

Cancro al seno, Pruneri (Int): “Ampliare uso test...

Pesca, Lollobrigida: “Proposta Ue inaccettabile, la modificheremo in...