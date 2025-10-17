News

Wta Ningbo, Paolini supera in rimonta Bencic e vola in semifinale

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Jasmine Paolini vola in semifinale nel torneo Wta 500 di Ningbo in Cina. L'azzurra, numero 8 del ranking e seconda favorita del seeding, a caccia del pass per le Wta Finals di Riad, si è imposta in rimonta, nei quarti di finale, sull'elvetica Belinda Bencic, numero 14 Wta per 5-7, 7-5, 6-3. Per la svizzera problemi alla coscia destra nel corso del terzo set. Ora in semifinale la tennista italiana se la vedrà con la vincente del match fra Ajla Tomljanovic ed Elena Rybakina.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Maggio della Musica 2025, Simone Librale conclude il...

BMFL 2025: prima tappa lunedì 20 ottobre al...

Sigfrido Ranucci e l’auto saltata in aria: “Stanotte...

Fiorello torna a sorpresa su Rai1, incursione con...

Un film su Sinner? Jannik ‘sceglie’ Will Smith:...

Sigfrido Ranucci, da inviato di guerra al timone...

Bomba distrugge auto di Ranucci, la vicina: “Un...

Ristorazione, Nastasi (Deloitte): “Food service driver di crescita...

Ristorazione, Boroni (TradeLab): “Italiani consumano il 20% dei...

Ristorazione, Stoppani (Fipe-Confcommercio): “Quella fuori casa ha bisogno...