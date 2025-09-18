News

Vince premio super alla lotteria, dona tutto in beneficenza

by Adnkronos
(Adnkronos) – Vince un premio super alla lotteria, dona tutto in beneficenza, E' la decisione di Carrie Edwards, che ha azzeccato 4 dei 5 numeri della celebre lotteria Powerball negli Stati Uniti e si è aggiudicata un premio da 150mila dollari. La donna ha incassato la somma in Virginia ma, come riferisce l'emittente WWBT, ha subito devoluto il denaro con 3 donazioni da 50mila dollari. Edwarda ha finanziato un'associazione per la ricerca e l'assistenza in relazione alla degenerazione frontotemporale, la patologia che ha provocato la morte di suo marito Steve. "Per me questa è una causa profondamente personale", ha spiegato la donna. La seconda donazione è andata a Shalom Farms, un'azienda agricola no profit attiva nell'area di Richmond assistendo i cittadini bisognosi. Quindi, 50mila dollari alla Navy-Marine Relief Society, che garantisce sostegno non solo finanziario ai membri della marina, ai veterani e alle loro famiglie. —internazionale/[email protected] (Web Info)

