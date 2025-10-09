News

Vieri in Kings League, sarà co-presidente della squadra di Diletta Leotta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Christian Vieri sbarca in Kings League al fianco di Diletta Leotta. Oggi, giovedì 9 ottobre, l'ex attaccante, tra le altre, di Lazio e Inter è stato annunciato come co-presidente della D-Power, la nuova squadra che debutterà nella prossima edizione del torneo. Ad annunciare l'arrivo di Vieri in Kings League è stato il profilo ufficiale della squadra: "Siamo entusiasti di presentarvi il co-presidente che guiderà la squadra al fianco di Diletta Leotta". "Una leggenda del calcio italiano, un trascinatore con carisma e centinaia di reti in carriera, insomma: un vero BOMBER!", si legge su Instagram, accanto a una foto in cui Vieri si mostra sorridente per questa nuova avventura al fianco di Leotta, già diventata la prima presidentessa della competizione e con cui lavora già insieme a Dazn, nelle vesti di opinionista.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sostenibilità, Meacci (Omnisyst): “Necessarie consapevolezza data-driven e passaporto...

Sostenibilità, Perrini (Bocconi): “Economia circolare riduce costi e...

Bullismo, Grillo: “Abbiamo fatto cose importanti, passi avanti...

Sostenibilità, Di Amato (Assolombarda): “Italia leader, Lombardia eccellenza”

Real Madrid, paura per Vinicius Jr: incendio nella...

Bullismo, Caponetti (Osservatorio nazionale): “Da gennaio nuovo progetto,...

Bullismo, Martino: “Polizia si evolve tra tecnologie e...

Parenzo: “Israele si conferma grande democrazia, decisivo ruolo...

Resiste a quattro smash e vince il punto:...

Sostenibilità, D’Aprile: “Realizzare mercato delle materie prime e...