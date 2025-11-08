News

Vessicchio, il dolore di Fabio Fazio: “Sono sconvolto, persona meravigliosa”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Sono sconvolto. Sconvolto. Una persona meravigliosa”. Sono queste le prime parole di Fabio Fazio dopo la notizia della morte di Peppe Vessicchio, scomparso questo pomeriggio al San Camillo di Roma, a seguito di una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. 

Il conduttore televisivo ha condiviso il messaggio sulla piattaforma X. A seguire è arrivato anche l’addio al celebre direttore d’orchestra dal profilo ufficiale della trasmissione ‘Che tempo che fa’: “Con grande tristezza riceviamo la notizia della scomparsa del Maestro Peppe Vessicchio. Grazie di tutto Maestro”.  

 

Fabio Fazio ha condotto diverse edizione del Festival di Sanremo, tra cui quella del 2000. Stessa edizione in cui Peppe Vessicchio ha diretto l’orchestra nell’esibizione degli Avion Travel che vinsero con il brano ‘Sentimento’.  

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sanità, Magi (Sumai): “Ssn malato e debole, noi...

Travolta e uccisa sulle strisce nel Bolognese, muore...

Lecce, spari contro l’auto dell’allenatore. Indagato consigliere regionale...

Formula 1, Norris vince Sprint in Brasile davanti...

Putin ha cancellato Lavrov? Il mistero del ministro,...

E’ morto Peppe Vessicchio, aveva 69 anni

Firenze, turista aggredita e stuprata in centro: bloccati...

Papa, sei mesi di Leone: ecco le frasi...

Atene, oggi Musetti-Djokovic con le Atp Finals in...

Malore improvviso per Branduardi, rinviato concerto a Roma