Vertice di maggioranza in corso a Palazzo Chigi, sul tavolo manovra e regionali

(Adnkronos) – Al via a Palazzo Chigi il vertice di maggioranza convocato per fare il punto sulla manovra finanziaria e sulle regionali. Alla riunione, secondo quanto si apprende, partecipano i leader della coalizione di centrodestra: la premier Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, e il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, insieme al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. 
Nella manovra andrà avanti il "consolidamento" dei conti perché il debito pubblico è ancora "alto", ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti all’Assemblea Assonime. Il consolidamento dei conti va a beneficio di tutti, aggiunge, sia di "famiglie" che di "imprese" e comporta "l'onere politico di dire molti 'no'". "Ad avvantaggiarsi" di conti in ordine "sono le famiglie e le imprese". "I risultati conseguiti – aggiunge – mi piacerebbe che fossero sentiti propri da tutte le forze politiche".  "La mia priorità è mettere il Paese in sicurezza finanzia ed economica" spiega. "I tempi sono incerti ma sta a noi riempirlo di certezze e a voi che costituite spina dorsale abbiate coraggio e fiducia", conclude.  
