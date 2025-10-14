News

Verona, esplosione durante sgombero casa: morti tre carabinieri

by Adnkronos
(Adnkronos) – Tre carabinieri sono morti nell'esplosione avvenuta nel corso di uno sgombero in una casa rurale del comune di Castel D’Azzano (Verona) nel corso delle prime ore del mattino. L'esplosione ha provocato il crollo della struttura. Risultano feriti altri carabinieri e alcuni agenti della Polizia di Stato. 
