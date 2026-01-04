News

‘Verissimo – Le storie’, domenica 4 gennaio: le interviste di oggi

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Oggi, domenica 4 gennaio, alle 16.30 su Canale 5, appuntamento con ‘Verissimo – Le storie’, le interviste più intense realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin. 

Verissimo propone oggi le interviste ad Anna Tatangelo, in attesa del secondo figlio, Cesara Buonamici e Gianni Sperti. Andrà in onda anche l’intensa intervista ad Achille Costacurta. Spazio all’amore di Benedetta Rossi e Marco Gentili.  

Intervista di famiglia per Asia Argento, in studio con i figli Anna Lou e Nicola. In attesa del ritorno a breve su Canale 5 dei mitici Cesaroni, rivedremo l’intervista di Claudio Amendola, con Ricky Memphis e Lucia Ocone. Per ricordare l’immensa Ornella Vanoni andrà in onda la sua ultima intervista a Verissimo. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Venezuela, il ‘tesoro nero’ di Caracas: 300 miliardi...

Maternità e lavoro, cos’è la child penality e...

Venezuela, Trump chiude era di Maduro: gli scenari....

Cia e Delta Force per l’assalto perfetto, così...

“Venite a prendermi, codardi”, il discorso di Maduro...

Blasi-Totti, nuova causa: Ilary denuncia per crollo del...

Atalanta-Roma, gol di Scalvini e Scamacca e doppio...

Rocca da Papa Leone, l’incontro in Vaticano

Giubileo, Rocca da Papa Leone: “Uniti in cura...

Superenalotto, estratti numeri della combinazione vincente di oggi...