Venezuela rilascerà prigionieri politici: “Fuori anche cittadini stranieri”

by Adnkronos
(Adnkronos) – Il presidente del Parlamento venezuelano, Jorge Rodriguez, annuncia il rilascio di un “numero importante” di prigionieri, tra cui alcuni cittadini stranieri. 

Il rilascio avverrà “nelle prossime ore”, secondo quanto riferito dal New York Times. Rodriguez non ha specificato quante persone saranno liberate. Il presidente del Parlamento, secondo il Nyt, ha spiegato che la decisione di scarcerare i prigionieri politici è stata presa come “un gesto unilaterale per rafforzare la nostra incrollabile volontà di consolidare la pace nella Repubblica e la convivenza pacifica tra tutti”.  

Come fa notare il quotidiano americano, si tratta del primo gesto pubblico di conciliazione della nuova amministrazione nei confronti dell’opposizione venezuelana dopo la destituzione del presidente Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti. 

