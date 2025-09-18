News

Venezia, più giorni di ticket per l’ingresso nel 2026

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – La giunta comunale di Venezia ha deciso che il prossimo anno il numero di giornate di ticket per entrare nella città storica passeranno da 54 a 60. Di fatto, dalla Pasqua 2026 fino a fine luglio, tutti i fine settimana lunghi richiederanno il ticket per chi non rientra nelle varie esenzioni.  Non cambieranno né orari, né modalità. Nessuna decisione invece è stata presa in merito a un aumento del costo del ticket che quest'anno era di 5 o 10 euro in funzione dell'anticipo del suo acquisto.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Francia, uomo armato di machete davanti a una...

Malattie rare, Meloni: “Massima attenzione a quanti affrontano...

Vince premio super alla lotteria, dona tutto in...

Trump, la gaffe: “Albania era in guerra contro...

Sanremo, Rai e Comune siglano intesa per il...

Usa, Kimmel sospeso dalla Abc: a giugno prese...

Lotito: “Falso che io sia malato, guiderò la...

Maurizio Rebuzzini, il figlio: “Era professionista amato da...

Innovazione, Carobello (Roborock Italia): “Portiamo esperienza in settore...

Malattie rare, Aisla: monumenti illuminati di verde per...