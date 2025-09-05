US Open, Trump ‘aspetta’ Sinner: presidente Usa assisterà a finale

(Adnkronos) – Donald Trump spettatore domenica 7 settembre per la finale degli US Open di tennis a New York. Il presidente degli Stati Uniti assisterà alla sfida per il titolo. In campo, i vincitori delle semifinali in programma oggi in diretta tv e streaming: lo spagnolo Carlos Alcaraz contro il serbo Novak Djokovic e poi – nella notte italiana – l'azzurro Jannik Sinner contro il canadese Felix Auger-Aliassime. La Casa Bianca ha reso noto che Trump è atteso per una trasferta di un giorno nel Queens con rientro a Washington al termine dell'incontro, il cui inizio è previsto per le ore 14:00 locali. Trump in passato è stato spesso avvistato sugli spalti di Flushing Meadows. L'ultima apparizione in una suite sul campo centrale risale ai quarti di finale nel settembre 2015, pochi mesi dopo l'avvio della sua campagna presidenziale per il 2016. L'attuale presidente, nell'occasione, fu accolto con 'buuu' di disapprovazione dal pubblico. La Trump Organization in passato ha utilizzato una suite agli U.S. Open, proprio accanto alla postazione di trasmissione televisiva nell'Arthur Ashe Stadium. L'accordo non è stato rinnovato dal 2017, durante il primo anno del primo mandato presidenziale di Trump. Il presidente, dall'inizio del suo secondo mandato, ha assistito a numerosi eventi sportivi. Ha partecipato al Super Bowl a New Orleans e alla Daytona 500 in Florida, oltre a incontri UFC a Miami e Newark, New Jersey, ai campionati NCAA di wrestling a Philadelphia e alla finale della FIFA Club World Cup a East Rutherford, New Jersey. —[email protected] (Web Info)