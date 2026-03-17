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Unità d’Italia, Mattarella: “Indipendenza, sovranità e giustizia valori fondanti”

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(Adnkronos) –
Il 17 marzo celebra la nascita dell’Italia come Stato unitario e sovrano: un traguardo raggiunto grazie agli ideali e all’impegno civile del Risorgimento, poi riaffermati nella lotta di Liberazione che ha restituito al Paese libertà e unità dopo l’occupazione nazifascista, ponendo le basi dell’Italia contemporanea. Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordando in una nota come la “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera richiama i valori fondanti della Repubblica: indipendenza, sovranità popolare, libertà, giustizia e pace”. 

Principi “maturati lungo un percorso storico complesso e non privo di afflizioni, che trova la sua più alta e compiuta espressione nella Costituzione, autentico presidio dei diritti e delle responsabilità che definiscono la nostra comunità nazionale. L’unità non costituisce soltanto un assetto politico-istituzionale, bensì è un ideale profondo e condiviso, che attraversa e interpreta l’intera vicenda storica del nostro Paese”.  

L’unità, osserva il Capo dello Stato, non è solo un assetto politico, ma un ideale condiviso che attraversa la storia del Paese. “I simboli come Costituzione, Inno e Tricolore rappresentano una comunità fondata su partecipazione, solidarietà e rispetto delle istituzioni democratiche e di ogni persona. È questo patrimonio di valori che la ricorrenza del 17 marzo invita a rinnovare e a trasmettere, in particolare alle giovani generazioni, in un dialogo costante e aperto. A loro, chiamate ad affrontare trasformazioni profonde e sfide globali di inedita complessità, le istituzioni sono tenute a offrire orientamento, fiducia e responsabilità, affinché possano contribuire con piena consapevolezza alla costruzione del futuro del Paese”.  

In un contesto internazionale segnato da tensioni e conflitti, Mattarella ribadisce l’importanza dei principi della Repubblica e della Carta delle Nazioni Unite come punti di riferimento. Il 17 marzo rimarca il Capo dello Stato, “è Giornata che rinnova l’appello all’impegno civile. Invito a custodire e attuare, con coerenza e lungimiranza, i principi di libertà, giustizia e pace su cui si fonda la Repubblica, affinché essi continuino a guidare l’azione delle istituzioni e della società nel perseguimento di una convivenza pacifica, solidale e autenticamente democratica, in Italia e nella comunità internazionale”. 

 

“Nel giorno in cui celebriamo i 165 anni dell’Unità d’Italia, il nostro grazie va a tutti coloro che, ogni giorno, con il proprio lavoro, il proprio impegno e il proprio amore per questa terra contribuiscono a rendere l’Italia una Nazione unita, forte e orgogliosa della propria storia e della propria identità”, scrive, in un post sui social, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 

 

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