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Nuoro, ciclista di 80 anni travolto e ucciso da auto: alla guida un 90enne

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(Adnkronos) – Indicente mortale in provincia di Nuoro, oggi 21 aprile: la vittima è un ciclista di 80 anni originario del Vicentino. L’anziano stava percorrendo la Statale 128 che collega Tonara e Sorgono quando, per cause ancora da chiarire, è stato travolto da un’auto. Alla guida della Fiat Panda c’era un 90enne. Per il ciclista l’impatto è stato letale e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale e le eventuali responsabilità dell’automobilista di 90 anni. 

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