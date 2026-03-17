News

Troppi incidenti a Roma Sud? L’appello a Meloni: “Giorgia, facci tu la rotonda”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Giorgia, faccela tu la rotonda”. Dopo l’ultimo incidente stradale, spunta l’appello alla ‘premier operaia’. Succede a Roma e in particolare nella zona sud della capitale, tra il quartiere dell’Eur e Mostacciano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è ‘di casa’ nel quadrante e a lei si affidano i residenti nella speranza di ottenere una provvidenziale rotonda per garantire maggiore sicurezza ad automobilisti e pedoni. Osservando su Google Maps, si scopre che il punto critico corrisponde all’intersezione tra via Alfonsine e via di Mezzocamino, con strade che migliaia di romani percorrono ogni giorno per andare al lavoro la mattina e per tornare a casa. La agognata rotonda, che secondo i residenti consentirebbe di razionalizzare il traffico e aumentare la sicurezza, non si vede. E la soluzione estrema diventa l’appello alla premier: “Faccela tu la rotonda”. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Amici 25, la nuova giuria: dentro Cattelan e...

Unità d’Italia, Mattarella: “Indipendenza, sovranità e giustizia valori...

Biennale Arte, inviati al MiC documenti su padiglione...

Iran, Salvini convoca compagnie petrolifere: “Mi aspetto impegni”....

Afghanistan, massacro a Kabul: “400 morti in raid...

Colpo di coda dell’inverno, temperature giù e torna...

Iran, Washington Post: regime resisterà e diventerà più...

Nigeria, attentati kamikaze nel nord-est: 23 morti e...

Forte terremoto a Cuba, sisma di magnitudo 6...

Grande Fratello Vip al via, quando inizia: concorrenti...