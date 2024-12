“Giovani d’Intorno”, continua la rassegna con un concerto dell’Orchestra Giovanile del Collegium Philarmonicum

Proseguono gli appuntamenti per la rassegna concertistica “Giovani d’Intorno”, organizzata dall’Associazione Collegium Philarmonicum ETS, un ciclo di eventi dedicato alla valorizzazione dei giovani talenti musicali.

Giovedì 12 dicembre alle ore 18:00, presso la Sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, in concerto l’Orchestra Giovanile del Collegium Philarmonicum, diretta dal M° Gennaro Cappabianca.

Durante il concerto sarà presentato l’album «Artifici» del compositore Ciro Ferrigno, pubblicato dalla casa discografica Aulicus Classics, un’opera che spazia tra diversi stili e periodi musicali, omaggiando, tra gli altri, grandi maestri come Debussy, Shostakovich, Fauré. L’Orchestra Giovanile del Collegium Philarmonicum, eseguirà le composizioni di Ferrigno, accompagnata da talenti emergenti come Chiara Maria Beatrice Cannavale al sassofono e Chiara Polese, soprano; il concerto sarà l’occasione per scoprire la creatività e la versatilità di Ciro Ferrigno, un compositore che coniuga tradizione e innovazione.

Il programma comprende brani di compositori del calibro Debussy, Shostakovich e composizioni di Ciro Ferrigno, offrendo una panoramica eclettica e raffinata della musica classica e contemporanea che trova l’ideale compimento nel concerto di Gulda per violoncello e orchestra, la cui esecuzione è affidata al M° Alberto Senatore, giovane primo violoncello del Teatro San Carlo, la cui partecipazione straordinaria conferisce ulteriore prestigio all’evento.

Un’occasione imperdibile per ascoltare l’Orchestra Giovanile Collegium Philarmonicum che, con il suo talento e la sua energia, come sempre è pronta ad incantare il pubblico partenopeo.

Ingresso libero, ma è consigliata la prenotazione.

Sito web www.collegiumphilarmonicum.it

Biografia

Ciro Ferrigno: musicista poliedrico, si distingue per la sua ricerca di connessioni tra esperienze musicali molto diverse. Si diploma con il massimo dei voti in Pianoforte, Clavicembalo, Composizione e Strumentazione presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Ha studiato anche Organo, Tromba e Direzione d’Orchestra. Ha collaborato come pianista accompagnatore esterno per gli esami dei conservatori italiani dal 1985 al 2009 e ha perfezionato la sua formazione con importanti maestri in vari ambiti musicali.

Nel 1992, si specializza in Musicoterapia, con particolare attenzione all’autismo infantile, attività che ha svolto per dieci anni insieme alla sua carriera di pianista e concertista. Nel 2000, ottiene una menzione d’onore al Concorso Internazionale di Composizione Sinfonica con il suo “Il fuoco di Armageddon”.Lesue attività artistiche comprendono concerti e collaborazioni con numerosi teatri e istituzioni, tra cui il Teatro San Carlo di Napoli, la London Symphony Orchestra, e la Banda della Guardia di Finanza, oltre a partecipazioni internazionali in luoghi prestigiosi come l’Ambasciata Italiana a Berlino e il Palazzo del Parlamento a Budapest.È autore di pubblicazioni sulla metodologia didattica e sulla musicoterapia, e ha inciso diverse opere, tra cui “Delirium Musica” (2010) e “Re-Esistenze” (2022), un doppio CD per Da Vinci Publishing nella sezione contemporanea.