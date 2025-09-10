News

Ue, Fidanza (Ecr-FdI): “Tentativo di von der Leyen di ricompattare maggioranza europeista è fallito”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – "A giudicare dai primi interventi del dibattito, il tentativo di ricompattare la cosiddetta maggioranza europeista è fallito", ha affermato Carlo Fidanza, europarlamentare del gruppo Ecr-FdI, intervenendo in collegamento da Strasburgo sul dibattito che ha seguito il discorso sullo Stato dell’Unione 2025 di Ursula von der Leyen, trasmesso da Adnkronos. "La realtà ci dice che i socialisti e le sinistre hanno votato contro quasi tutte le proposte della Commissione, e se vogliamo rilanciare un’Europa che ha perso competitività serviranno voti concreti, anche da chi non fa parte della maggioranza europeista". Fidanza ha criticato le politiche industriali della precedente Commissione: "Per colpa delle scelte ultra green degli anni passati, e in particolare delle decisioni sul settore automotive, l’Europa ha perso gran parte della propria industria automobilistica. Oggi si propone di costruire piccole auto elettriche europee: francamente, non mi sembra la risposta industriale di cui c’è bisogno". L’europarlamentare ha invece evidenziato alcuni punti positivi nel discorso di Von der Leyen: "Sul tema dell’immigrazione sono stati ribaditi i capisaldi delle politiche recenti della Commissione, dando ascolto al governo italiano. Si parla finalmente non più di ridistribuzione inefficace, ma di protezione delle frontiere esterne, rimpatri e accordi con Paesi terzi per contrastare al meglio gli scafisti". —internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ue, Picierno (Pd): “Ue deve difendere democrazia, principi...

Alcaraz: “Sinner cambierà per battermi, ma io sarò...

Claudia Mori scrive alla Rai: “Vi interessa il...

Ue, Corazza: “Von der Leyen dice siamo in...

Ue, Marino (Avs): “von der Leyen parla di...

Ue, Tosi (Fi): “Serve Europa più unita e...

Ue, Sberna (FdI): “Ttante cose positive, ma si...

Ue, Borchia (PfE-Lega): “Da von der Leyen tanta...

Ue, Quartapelle (Pd): “Serve rafforzare competitività e mercato...

Global Sumud Flottilla: “Secondo attacco in due giorni...