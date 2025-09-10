News

Ue, Corazza: “Von der Leyen dice siamo in guerra, ora serve essere conseguenti”

by Adnkronos
(Adnkronos) – "L’Europa in guerra", ha esordito Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio in Italia del Parlamento europeo, riecheggiando il discorso di Ursula von der Leyen sullo Stato dell’Unione 2025 da Strasburgo. "Questa frase cristallizza lo stato d’animo di molti", ha aggiunto, sottolineando la tensione e le aspettative crescenti tra i parlamentari europei. Secondo Corazza, "bisogna essere conseguenti, fare proposte coraggiose", richiamando la necessità di un’azione decisa dell’Unione in un contesto internazionale complesso, segnato da autocrati che cercano di indebolire la democrazia globale. "Il Parlamento europeo è sempre più agitato, con aspettative crescenti", ha osservato, notando le schermaglie tra leader dei popolari e socialisti durante il dibattito. —internazionale/[email protected] (Web Info)

