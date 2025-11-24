News

Udine, trovati due cadaveri in avanzato stato di decomposizione in un casolare abbandonato

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Due cadaveri in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati oggi verso mezzogiorno in un casolare abbandonato di via Bariglaria, a Udine. Si tratta di due adulti, deceduti da molto tempo. Secondo fonti della questura di Udine che sta conducendo le indagini è probabile che i due uomini avessero occupato l’immobile inutilizzato usandolo come loro rifugio.  

Oltre alla Squadra mobile, sul posto anche i vigili del fuoco e i sanitari del Sores Fvg per la constatazione di decesso. A segnalare la presenza dei corpi alle forze dell’ordine sarebbero stati alcuni passanti che abitano in zona. Al momento le cause del decesso sono ancora al vaglio degli inquirenti e del medico legale.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Belve domani su Rai2, gli ospiti e l’omaggio...

Elezioni Regionali 2025: risultati di Campania, Puglia e...

Cobolli eroe di Coppa Davis, Italia ora ha...

Giornata delle malattie rare 2026, campagna Uniamo per...

Live communication week si chiude con celebrazione XX...

Auto fuori strada sulla Salaria a Rieti, morto...

Venezuela, Trump designa Maduro come capo di organizzazione...

E’ morto Jimmy Cliff, icona del reggae giamaicano

Giochi, LogiCo: “Raccogliamo invito Adm al settore per...

Filippo cercò di dissuadere Harry: “Se si esce...