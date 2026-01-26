Ucraina, Russia annuncia nuovi colloqui: “Ma nessun incontro Putin-Trump”

(Adnkronos) – Un nuovo round di colloqui sull’Ucraina è previsto ”la prossima settimana”, ma ”sarebbe un errore aspettarsi grandi risultati da questi primi contatti trilaterali” perché ”ci sono questioni complesse all’ordine del giorno”. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. ”Al momento non posso darvi una data precisa”, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano quando sarebbero avvenuti.

Peskov ha anche dichiarato che al momento non sono previsti colloqui tra Vladimir Putin e il presidente americano Donald Trump. “In questo momento, un colloquio del genere non è in programma”, ha detto Peskov, sottolineando che “gli attuali canali di comunicazione, i canali di dialogo con la parte americana, ci consentono di coordinare efficacemente i contatti bilaterali al massimo livello”.

Le autorità di Kiev hanno accusato la Russia di aver lanciato una nuova ondata di attacchi, scagliando 138 droni kamikaze contro il territorio ucraino la notte scorsa. In una nota, l’Aeronautica militare ucraina ha riferito che le forze russe hanno lanciato attacchi “da diverse direzioni”, sottolineando che 110 velivoli senza pilota sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea.

Kiev ha tuttavia confermato 21 impatti in “11 località”, oltre alla caduta di frammenti di un drone intercettato in un’altra area del Paese, senza fornire dettagli su eventuali vittime o danni. “L’attacco è in corso, poiché numerosi droni nemici si trovano ancora nello spazio aereo”, ha avvertito l’Aeronautica, invitando la popolazione a “rispettare le norme di sicurezza”.

“Il discorso di Zelensky agli europei a Davos è stato un fallimento. Il suo ritardo nell’accettare concessioni territoriali sta ritardando il processo di pace”. Lo ha scritto su ‘X’ Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente russo Vladimir Putin per gli investimenti e la cooperazione economica con i Paesi stranieri e direttore del Fondo sovrano russo.

