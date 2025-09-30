News

Ucraina, raid russo su Sumy: uccisa famiglia di 4 persone, 2 erano bambini

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Una famiglia di quattro persone, madre, padre e i loro due bambini, è rimasta uccisa in un raid di un drone russo nella regione di Sumy, nel nordest dell'Ucraina. Lo ha reso noto il responsabile dell'amministrazione militare regionale, Oleg Grygorov, secondo cui i russi hanno colpito un edificio residenziale nel villaggio di Chernechchyna. "I soccorritori hanno trovato sotto le macerie i corpi delle quattro vittime, i genitori e i loro bambini di 4 e 6 anni", ha scritto Grygorov su Telegram, parlando di "una terribile e irreparabile perdita per l'intera comunità". —internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sinner-De Minaur, oggi l’azzurro in semifinale a Pechino...

Atalanta-Bruges: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Marche, Meloni ‘incassa’ Acquaroli bis: centrodestra esulta. Ora...

Usa, timori per guerra con la Cina: Pentagono...

Pavarotti, oggi il grande tributo all’Arena di Verona:...

Sinner-De Minaur: orario, precedenti e dove vederla in...

Fegato, un test per scoprire il rischio di...

Morto Santi Trimboli, volto noto Tgr Calabria e...

Flotilla verso Gaza, Prodi: “Fermatevi, Netanyahu spara”

Scarpinato-Giletti, acceso botta e risposta a ‘Lo stato...