Ucraina, ondata di droni sulla Russia: colpita raffineria e impianto chimico

(Adnkronos) – La Russia sotto l'assedio dei droni ucraini. Almeno 100 i veicoli aerei senza pilota (UAV) neutralizzati dai sistemi di difesa aerea di Mosca nel corso della notte del 29 ottobre, secondo il Ministero della Difesa russo. Secondo quanto riportano invece i media russi su Telegram, Kiev ha colpito la raffineria NS-Oil nella comunità di Novospasskoye situata nell'oblast' di Ul'janovsk e l'impianto chimico Stavrolen nel Territorio di Stavropol. Lo stabilimento, una sussidiaria della Lukoil, è un importante produttore chimico e produce prodotti come benzene, polietilene e altri prodotti petrolchimici utilizzati per alimentare la macchina bellica russa in Ucraina. Le difese aeree russe hanno inoltre abbattuto quattro droni diretti a Mosca, ha reso noto il sindaco della capitale russa Sergey Sobyanin. "I primi soccorritori stanno lavorando sul luogo dell'incidente", ha scritto sui social. Alcuni droni hanno sorvolato nella serata di sabato scorso la base militare di Marche-en-Famenne, nella provincia di Lussemburgo, in Vallonia (Belgio). Lo riferiscono oggi i quotidiani Sudinfo e Het Laatste Nieuws. La polizia è stata informata ed è stata avviata un'indagine. È coinvolto anche il Servizio Generale di Intelligence e Sicurezza (Sgrs), i servizi segreti belgi. "Quattro o cinque droni hanno sorvolato la base militare", ha confermato a Sudinfo il ministro della Difesa Theo Francken (N-Va). "Si tratta di un vero e proprio allarme per la nostra difesa. Non stiamo parlando di qualche ragazzino che si diverte a far volare piccoli droni per divertimento o per provocare. No, parliamo di quattro o cinque dispositivi che sono stati identificati dai soldati in servizio e che stavano sorvolando specificamente la base", ha continuato. Per il ministro, sembra essersi trattato di un'operazione di spionaggio mirata a una base militare, cosa che sottolinea l'urgente necessità di dotarsi di mezzi di protezione efficaci. Non è il primo episodio di questo tipo che avviene in Belgio: dei droni erano già stati avvistati all'inizio di ottobre nei pressi dell'accampamento di Elsenborn, nei pressi di Liegi (Vallonia).

