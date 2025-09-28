News

Ucraina, nuovi raid russi nella notte: massiccio attacco su Kiev

by Adnkronos
(Adnkronos) – Nuovi attacchi della Russia sull'Ucraina nella notte tra sabato e domenica. Nel mirino anche Kiev che è stata sottoposta a un "attacco massiccio", ha reso noto il sindaco Vitali Klitschko, aggiungendo che un edificio di cinque piani è stato parzialmente distrutto e che almeno tre persone sono state trasportate in ospedale. Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha affermato che centinaia di droni e missili sono stati utilizzati nell'ultima ondata di attacchi in tutto il Paese. Quattro persone sono morte, tra cui un minorenne, ha riferito il capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina Timur Tkachenko su Telegram. Almeno altre 27 persone sono state ferite, ha aggiunto sul social Mykola Kalashnyk, dell'amministrazione militare di Kiev.  I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto quarantuno droni ucraini la scorsa notte, ha riferito dal canto suo il ministero della Difesa russo. "Nella notte del 28 settembre – ha affermato il ministero – le difese aeree in servizio hanno distrutto 41 droni ucraini ad ala fissa: dodici nella regione di Kursk, dieci nella regione di Bryansk, otto nella regione di Belgorod, quattro nella regione di Tula, tre nella regione di Yaroslavl, due nella regione di Rostov e uno in ciascuna delle regioni di Novgorod e Samara". —internazionale/[email protected] (Web Info)

