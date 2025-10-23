News

Ucraina, bilaterale Zelensky-Meloni a margine del vertice Ue

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto a Bruxelles un incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Abbiamo discusso – informa Zelensky via social – di come proteggere il nostro settore energetico dagli attacchi russi e renderlo più resiliente. L'Italia dispone delle competenze e delle attrezzature necessarie per questo". "Separatamente – aggiunge – ci siamo concentrati sui progetti di difesa congiunti nell'ambito dello strumento Safe. È importante che tali iniziative vadano a beneficio di tutta l'Europa. Abbiamo anche affrontato la questione cruciale dell'utilizzo dei beni russi congelati. È giusto che questi fondi siano destinati a sostenere e difendere il nostro Paese", conclude.  
—internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Gianni Morandi festeggia i 60 anni di ‘C’era...

Ucraina-Russia, Putin a Trump: “Le sanzioni Usa al...

Telefonata tra Sangiuliano e sua moglie Federica Corsini...

Messi, nessun ritiro: l’argentino rinnova con l’Inter Miami

In Manovra tagli alle metro di Roma, Milano...

Progetto Iupals, in arrivo primi 2 studenti palestinesi...

Paolini, non solo tennis: sarà tedofora alle Olimpiadi...

Ricomporre lo scisma anglicano dopo 5 secoli? Un...

Welfare, Oliveti (Enpam e Adepp): “Assistenza e supporto...

Assalto pullman Pistoia, Improta: “Aumento degli scontri nel...