News

“Tutti in piazza per la Flotilla”: oggi presidi e cortei in varie città d’Italia

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – "L'8 ottobre tutti in piazza" è l’appello rilanciato sui canali social di Freedom Flotilla Coalition, Giovani Palestinesi Italia, Movimento Studenti Palestinesi in Italia e Unione Democratica Arabo-Palestinese. Nel post gli attivisti sottolineano che nelle “prossime ore la seconda spedizione entrerà nelle acque internazionali vicino a Gaza, dove esiste il concreto rischio che venga intercettata e sequestrata dalle forze israeliane come accaduto in passato”, facendo riferimento all’intercettazione della Global Sumud Flotilla di mercoledì scorso. In tutta Italia sono in programma presidi e manifestazioni di solidarietà verso la Freedom Flotilla e la popolazione di Gaza. A Roma è previsto un corteo da Colosseo a Piramide, preavvisato alla questura, che attraverserà via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, piazza Albania, viale della Piramide Cestia, piazza di Porta San Paolo e piazzale Ostiense. Sono attese circa tremila persone.  A Napoli il presidio si terrà in piazza Municipio dalle 18.00, mentre a Bergamo, alla stessa ora, la manifestazione sarà a Porta Nuova. A Ferrara i manifestanti si incontreranno alle 15.30 nei giardini Cavour; a Taranto, invece, il presidio di solidarietà è previsto alle 17.30 in piazza della Vittoria. A Salerno l’appuntamento è alle 18.30 in piazza Vittorio Veneto, nei pressi della stazione centrale.  Stesso orario anche a Varese, dove si terrà un presidio in piazza Montegrappa, e a Reggio Emilia, dove gli “equipaggi di terra” si incontreranno in piazza Prampolini. A Modena il ritrovo sarà alle 18.00 in piazza Matteotti, mentre a Parma la manifestazione è fissata alle 16.00 in piazza Garibaldi. A Bologna l’appuntamento è alle 18.00 in piazza Maggiore, e a Gorizia è previsto un presidio alle 16.30 in via d’Alviano. 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Regionali, Meloni ‘blinda’ Cirielli in Campania ma scintille...

Rieti, violentata e picchiata con machete nei boschi:...

Paolini-Yuan: orario, precedenti e dove vederla in tv...

Musetti-Auger Aliassime oggi a Shanghai: orario, precedenti e...

Droni a fibra ottica, ecco il salto in...

Nuova Flotilla denuncia: “Siamo stati attaccati da Israele”

Chi l’ha visto, stasera 8 ottobre: il caso...

Putin, compleanno di guerra: “Russia avanti tutta, Ucraina...

Ilaria Salis salva per un voto, accuse reciproche...

Boschi-Mannocchi, scontro social sulla Leopolda: “Attacchi chi balla...