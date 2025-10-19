Tumori, Montanaro (Gsk): “Progetto Back to Life è inno alla fragilità e speranza nel futuro”

(Adnkronos) – “Il progetto Back to Life racchiude il senso e la visione di Gsk in oncoematologia. È un inno alla fragilità, che diventa forza e che fa guardare al futuro con più speranza e più visione positiva rispetto a ciò che la scienza, la tecnologia e la collaborazione tra i diversi attori, impegnati nel trattamento e nel percorso nella gestione della malattia, potranno portare”. Lo spiega Marika Montanaro, direttrice business Gsk, alla proiezione del docufilm ‘Allevi Back to Life’, dedicato alla sensibilizzazione sulle patologie oncologiche, alla Festa del Cinema di Roma. “Crediamo molto in questo progetto perché sia fonte di ispirazione per tutti e per una rinascita, come il maestro Allevi racconta, che non sia solo del singolo, ma sia una rinascita collettiva, che parta dalla collaborazione con le istituzioni, con le società scientifiche e con le associazioni pazienti, per accelerare l'ingresso all'innovazione, che questa malattia richiede sempre di più”, conclude.

