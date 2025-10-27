News

Tudor, Juve ha deciso per l’esonero

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – La sconfitta con la Lazio all'Olimpico è stata fatale per l'allenatore della Juventus Igor Tudor. La società bianconera ha deciso di esonerare il tecnico e lo ha comunicato al diretto interessato. Si attende solo l'ufficialità. Tre vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte tra campionato e Champions hanno fatto pendere la bilancia verso l'ennesimo cambio di panchina. 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Manovra, Savino: “Possibili modifiche specifiche ma nel rispetto...

Poste celebra a Piazza Affari il decimo anno...

Alimentazione, Prandini (Coldiretti): “Puntare su qualità cibo è...

Reggio Emilia, 28enne trovata morta in bagno: forse...

Libano, Idf accusa Unifil: “Hanno abbattuto nostro drone”

Ascolti tv, ‘Màkari 4’ su Rai1 vince prime...

Mollicone: “Quello di ‘Report’ è giornalismo militante, serve...

Rai riduce la durata di ‘Affari tuoi’: “Decisione...

Del Piero-Bergomi, scontro in tv sull’Inter: “Rispetta il...

Francesca Barra nuda su sito per adulti: “Immagini...