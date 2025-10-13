Trump alla Knesset, due deputati protestano: presidente Usa interrotto

(Adnkronos) – Momenti di tensione alla Knesset durante l'intervento di Donald Trump. Il discorso del presidente degli Stati Uniti è stato interrotto dalla protesta di due deputati, che sono stati immediatamente allontanati dall'aula. Trump, che stava tessendo le lodi dell'inviato speciale Steve Witkoff, è stato sorpreso dalle urla di un deputato che teneva in mano alcuni fogli con la scritta genocidio. Gli uomini della sicurezza sono intervenuti immediatamente e anche un secondo parlamentare è stato scortato fuori dall'aula. Secondo l'emittente Canale 12, si è trattato dei due deputati della sinistra israeliana (Hadash-Ta'al), il politico arabo-israeliano Ayman Odeh e Ofer Cassif. "E' stato molto efficiente…", ha detto Trump commentando l'intervento della sicurezza, dopo aver ricevuto le scuse dello speaker. "Ora torniamo a parlare di Steve…".

