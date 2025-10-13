News

Trump alla Knesset, due deputati protestano: presidente Usa interrotto

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Momenti di tensione alla Knesset durante l'intervento di Donald Trump. Il discorso del presidente degli Stati Uniti è stato interrotto dalla protesta di due deputati, che sono stati immediatamente allontanati dall'aula. Trump, che stava tessendo le lodi dell'inviato speciale Steve Witkoff, è stato sorpreso dalle urla di un deputato che teneva in mano alcuni fogli con la scritta genocidio.   Gli uomini della sicurezza sono intervenuti immediatamente e anche un secondo parlamentare è stato scortato fuori dall'aula. Secondo l'emittente Canale 12, si è trattato dei due deputati della sinistra israeliana (Hadash-Ta'al), il politico arabo-israeliano Ayman Odeh e Ofer Cassif. "E' stato molto efficiente…", ha detto Trump commentando l'intervento della sicurezza, dopo aver ricevuto le scuse dello speaker. "Ora torniamo a parlare di Steve…". 
—internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Colpo all’ottobrata, maltempo in arrivo al Sud e...

Roma, bombola di gas esplode sulla Prenestina: auto...

Ecg e holter in farmacia nel Lazio, Uap:...

Ricerca, Patarnello (AstraZeneca): “E’ il vero valore delle...

Serie A, da Kean a Leao e Pulisic:...

Il talk di Cerno e Venier traina la...

Russia, Rutte avverte: “I suoi missili possono colpire...

Salute, da Fedemo appello per autosufficienza nazionale sangue...

Giovani, Moige: “Il 55% più di tre ore...

Sette pazienti su 10 temono la progressione del...