News

Trump accoglie Orban alla Casa Bianca: “Incontro con Putin? C’è sempre una possibilità”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump ha accolto oggi, venerdì 7 novembre, alla Casa Bianca l’omologo ungherese Viktor Orban, prima del pranzo bilaterale. Interrogato dai giornalisti presenti sulla possibilità di un incontro a Budapest con Vladimir Putin, ha risposto: “C’è sempre una possibilità”. Poi, indicando Orban, ha detto alle telecamere: “È un grande leader”.  

Quanto all’eventualità di esenzioni sulle sanzioni sul petrolio russo, richieste da Orban, Trump risponde: “Stiamo esaminando la questione, per l’Ungheria è difficile avere gas e petrolio da altre parti, non hanno il vantaggio di avere lo sbocco al mare e ai porti”.  

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Roma inaugurata nuova palestra al Municipio I, Bonaccorsi:...

Meloni riceve Abu Mazen: “Consolidare cessate fuoco e...

Geolier, fuori il nuovo singolo ‘Fotografia’

Pavia, il Riesame annulla i sequestri per Venditti...

Coldiretti, Italia si riconferma leader produzione in Ue...

Shutdown, cancellati oggi oltre 1.000 voli negli Usa

Aurora Ramazzotti smentisce i ritocchini: “Spero di aver...

Antonella Elia, salta il matrimonio con Pietro delle...

Monza, modella aggredita su un treno: “Salvata da...

Caso Sangiuliano, Federica Corsini: “Allibita da ostinazione Ranucci,...