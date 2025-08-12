News

Trieste, 25enne scomparsa da casa ritrovata morta su monte Grisa

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – E' stato trovata morta Giulia Bonin, la 25enne di Trieste scomparsa da casa domenica scorsa. Il corpo è stato individuato dalle squadre del soccorso alpino di Trieste ieri sera a mezzanotte sul Monte Grisa, a una decina di metri dalla strada napoleonica, incastrato tra gli alberi. A lanciare l'allarme era stata la famiglia, dopo che la giovane non rispondeva alle chiamate né ai messaggi. Tramite i social era stata diffusa la foto della ragazza, e diversi amici e parenti avevano condiviso appelli per ritrovarla.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Italia più calda del Maghreb: Milano con 37°C...

Come far mangiare più verdure ai ragazzi? Il...

Donna travolta e uccisa da auto rubata a...

Monza-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Dalla cocaina rosa alla ketamina, ecco i rischi...

Jesolo, trovato morto il bimbo di 6 anni...

Ucraina, leader Ue:”Percorso pace non può essere deciso...

Regionali, ‘caos calmo’ nel centrodestra: è stand by...

Dazi, Trump: “Firmato estensione tregua con Cina per...

Paolini-Krueger: orario, precedenti e dove vederla in tv...