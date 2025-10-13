News

Treviso, neonata partorita in casa muore per choc emorragico: disposta autopsia

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – La procura di Treviso ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia sul corpo della neonata partorita ieri (domenica 12 ottobre) in una casa di Borso del Grappa (Treviso) e morta dopo qualche ora all’ospedale di Treviso per uno choc emorragico. La nascita era avvenuta in casa intorno alle 5 del mattino, per scelta dei genitori, che avevano già avuto altri figli tramite parto domiciliare. Dopo aver manifestato gravi difficoltà respiratorie e sintomi di asfissia, la piccola era stata trasferita d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Ca’ Foncello. Arrivata in stato di choc emorragico, è deceduta due ore dopo il ricovero in terapia intensiva.  Ad assistere la partoriente due ostetriche che non appartengono al personale dell’Ulss 2 Marca Trevigiana e che rischiano l’incriminazione di omicidio colposo.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Duplice infanticidio a Reggio Calabria, indagata risponde al...

Sanità, Noviello (Asl Roma 3): “Prevenzione investimento più...

Frasi d’odio contro Liliana Segre, gip condanna la...

Sanità, Romano (Tor Vergata): “Al Policlinico forte sensibilità...

Sanità, Aurigemma: “Con un Consiglio in Salute puntiamo...

Acquaroli (Reg. Marche): “Congresso ingegneri ad Ancona per...

Bridgerton, la quarta stagione sarà divisa in due...

Siparietto Erdogan-Meloni: “Smetti di fumare”, “Lo so…”

Capannelli (Ordine ingegneri Ancona): “Oltre 106 ordini presenti...

Paolini (Ordine ingegneri Macerata): “Per gli ingegneri lo...