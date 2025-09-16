News

Travolto da un muletto a Vigonovo, morto 61enne

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Incidente sul lavoro a Vigonovo, nel Veneziano, dove un uomo di 61 anni è morto ieri sera dopo essere arrivato in condizioni critiche all'ospedale di Mestre. Stefano Bottaro, come riporta 'il Gazzettino', è stato schiacciato da un transpallet a batteria cadutogli addosso dal rimorchio di un camion all’interno di una ditta di autotrasporti, la Mc Traspel.  Ad accorgersi dell’incidente sono stati i compagni di lavoro dell’uomo che hanno immediatamente attivato i soccorsi. Il 61enne è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale dell’Angelo di Mestre in condizioni disperate ed è deceduto poco dopo.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ict, Fibercop lancia il primo graduate programme per...

Willy Monteiro Duarte, Mattarella a Colleferro per ricordarlo:...

Ascolti 15 settembre, Temptation su Canale 5 vince...

Barbara D’Urso, infortunio alle prove a Ballando con...

Urso: “Ue cambi la follia del Green deal,...

Al via Shopping4good, QVC Italia rinnova l’impegno per...

Inter, allarme Lautaro Martinez: salta la rifinitura, Ajax...

Mobilità, l’auto resta ‘regina’ degli spostamenti degli italiani...

Lo swing di Mellone incanta il Colosseo, tra...

Freeze, da stasera su Rai 2 con Savino...