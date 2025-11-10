News

Trasporti, Salvatore Deidda: “Tpl non può essere gratuito”

by Adnkronos
(Adnkronos) – “È demagogico dire che i trasporti pubblici devono essere gratuiti, il Tpl ha un costo. Dobbiamo garantirlo gratuitamente a chi non se lo può permettere e cercare di differenziare la tariffa”. 

Lo ha detto Salvatore Deidda, presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati, intervenendo al panel ‘Il ruolo delle istituzioni nelle sfide dei trasporti’, nell’ambito degli Stati generali dei trasporti, l’evento dedicato al futuro della mobilità in svolgimento a Milano, presso l’auditorium Testori di Palazzo Lombardia. Un incontro organizzato in collaborazione con Fnm e Regione Lombardia per creare un’occasione di confronto tra istituzioni, imprese e territori. 

Per Deidda “il fondo tpl è da riformare perché non è equo”. Un passo da compiere in un’ottica di “neutralità politica, lavorando insieme”, sottolinea. “Vanno premiati i lavoratori, chi fa l’abbonamento, chi usa il trasporto pubblico quotidianamente. Questa è la proposta che stiamo cercando di portare”, conclude. 

 

