News

Tragico schianto nella notte ad Asiago, morti tre ventenni

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Tre ventenni sono morti e un altro ha riportato gravissime ferite alla testa e al torace mentre un quinto è rimasto illeso: questo il bilancio di un incidente avvenuto nella notte ad Asiago, in provincia di Vicenza. L'auto su cui viaggiavano i cinque ragazzi infatti si sarebbe schiantata, intorno alle 3.30 di stanotte, contro la fontana di una rotatoria lungo via Verdi. Le indagini sono in corso. Secondo una prima ricostruzione, i tre ventenni sarebbero morti sul colpo, incastrati nell'abitacolo della Peugeot 207 a bordo del quale viaggiavano e il quarto è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Bassano del Grappa e non sarebbe in pericolo di vita.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Marina Berlusconi: “Big tech gente che se ne...

Afghanistan-Pakistan, a Doha annunciato cessate il fuoco

Ancora ottobrata, poi cambia tutto: maltempo in arrivo,...

Israele: “Hamas rispetti impegni, no compromessi su restituzione...

Meloni sul podio ‘eguaglia’ Craxi, da oggi il...

Oggi la Chiesa avrà sette nuovi santi, la...

Lotta al melanoma, l’immunoterapia funziona meglio al mattino

Milan-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla

Formula 1, oggi si corre ad Austin: orario,...

Amici, gli ospiti e le anticipazioni di oggi...