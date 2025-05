Tragedia per la tiktoker Emilie Kiser, il figlio Trigg muore annegato: aveva 3 anni

(Adnkronos) –

Emilie Kiser, tiktoker da oltre 3 milioni di follower, ha perso tragicamente il suo bambino. Il figlio primogenito Trigg è morto annegato nella piscina di casa. Aveva solo 3 anni. La notizia è stata riportata da People.com e fa sapere che il bambino è morto lo scorso 18 maggio. Emilie, negli ultimi 7 giorni, non aveva pubblicato alcun aggiornamento sui suoi canali social, destando preoccupazione tra i suoi follower. Il bambino sarebbe annegato in piscina lo scorso 12 maggio. Trigg è stato portato, come si legge su People.com, al Chandler Regional Medical Center e poi al Phoenix Children's Hospital in condizioni critiche e il ricovero in ospedale non è stato sufficiente. Purtroppo, il cuore non ha retto e il bambino è deceduto domenica 18 maggio. La polizia ora sta indagando su quanto accaduto al piccolo: "L'indagine sulle circostanze di questo incidente è ancora in corso. Per rispetto della privacy della famiglia, non pubblicheremo ulteriori dettagli fino alla chiusura dell'indagine". Questa la dichiarazione della polizia locale rilasciata alla rivista People. I contenuti social di Emilie erano spesso centrati sulla sua vita familiare. L'influencer e suo marito Brady sono diventati genitori nel luglio del 2021, quando hanno accolto il loro figlio Trigg. Lo scorso marzo la tiktoker aveva dato alla luce il loro secondo figlio, Theodore. —internazionale/[email protected] (Web Info)