News

Tragedia Mottarone, tre imputati chiedono patteggiamento

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Alla ripresa dell’udienza preliminare, oggi in Tribunale a Verbania, tre degli imputati per la tragedia del Mottarone, hanno chiesto di patteggiare. Si tratta di Luigi Nerini, titolare delle Ferrovie del Mottarone, di Enrico Perocchio, direttore di esercizio e di Gabriele Tadini, caposervizio dell’impianto. La procura ha dato parere favorevole ai patteggiamenti, un’ipotesi già emersa lo scorso giugno per favorire una soluzione più rapida della vicenda.  E sempre la procura ha chiesto il proscioglimento per i due manager della Leitner. La vicenda riguarda l'incidente avvenuto il 23 maggio 2021 quando una cabina si è schiantata al suolo provocando la morte di 14 persone. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Chirurgia innovativa al Bambino Gesù, Ravi mutilato da...

Ascolti tv, Montalbano vince la prima serata. L’access...

Giornata Sla, neurologi: “Non resti confinata alla sperimentazione”

Pompei, con ‘Luce di Iside’ la fruizione degli...

Turismo, Airbnb promuoverà i siti Unesco del Veneto...

Regionali Veneto, Zaia firma il decreto: si vota...

Atp Hangzhou, Berrettini subito fuori. Sonego avanza al...

Francesca Albanese, l’attacco del parlamentare belga: “Sostieni Hamas”

Omicidio Cecchettin, Filippo Turetta aggredito in carcere a...

Jimmy Kimmel, show cancellato: cosa aveva detto su...