Tragedia durante festa in villa a Bagheria, 20enne annega in piscina

(Adnkronos) – Tragedia a Bagheria, nel palermitano, dove una ragazza di 20 anni è morta in piscina durante una festa privata in una villa. Sembra che la giovane sia finita in acqua e, per motivi da accertare, sia annegata. I sanitari del 118 non hanno potuto che constatare la morte della ragazza. Indagano i carabinieri. Nel corso della notte i carabinieri hanno ascoltato diversi avventori della festa. La salma della giovane è stata posta sotto sequestro in attesa dell'autopsia.