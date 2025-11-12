News

Torna ‘Toy Story’, nel quinto film il ‘cattivo’ è… un tablet!

(Adnkronos) – Sette anni dopo l’ultimo capitolo del primo e più longevo franchise Pixar, ‘Toy Story’ torna ancora per una quinta avventura. Disney ha rilasciato il primo teaser trailer del nuovo film d’animazione e annunciato che arriverà nei cinema italiani a giugno 2026. 

Nelle prime immagini si vedono comparire tutti i giocattoli che hanno accompagnato gli spettatori sin dal 1995 e quelli che si sono aggiunti man mano: Woody, Buzz Lightyear, Jesse, Bullseye, Rex, Slinky, Mr e Mrs Potato, Forky. Tutti guardano terrorizzati una pacco per Bonnie appena consegnato dal corriere. E quando la bambina finalmente lo apre, scopriamo cosa contiene: un tablet che invita la piccola a giocare. 

“L’era dei giocattoli è finita?”, si legge nel trailer. La risposta la prossima estate, quando i giocattoli più amati del cinema se la dovranno vedere con la tecnologia.  

