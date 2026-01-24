News

Torino, ragazzo trovato incosciente in strada vicino a una bicicletta: morto in ospedale

by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – A Torino un giovane di 23 anni trovato incosciente in strada è morto in ospedale. I sanitari del 118 di Azienda Zero sono intervenuti intorno alle 3 di questa notte in corso Marconi, all’angolo con via Nizza, dove era stato segnalato un ragazzo a terra incosciente. Il giovane è stato rianimato a lungo dall’équipe medica dell’ambulanza e trasportato al Cto dove però è morto. Ancora da accertare la dinamica dei fatti, ma vicino al ragazzo c’era una bicicletta. 

