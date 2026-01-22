News

Torino, giovane operaio muore incastrato in un macchinario a Brusasco

by Adnkronos
(Adnkronos) – Grave incidente sul lavoro nel torinese. Un giovane di 25anni è deceduto ieri sera a Brusasco, schiacciato da un macchinario utilizzato per caricare e sminuzzare il fieno. A trovarlo quando non c’era più nulla da fare sono stati i compagni di lavoro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spresal per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. La mamma del giovane è stata colta da malore e soccorsa dai sanitari del 118 di Azienda Zero. 

Secondo una prima ricostruzione, il giovane per cause ancora in corso di accertamento sarebbe caduto nella vasca del miscelatore in azione morendo sul colpo.  

