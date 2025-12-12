News

The Voice Senior, stasera 12 dicembre: la semifinale

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
The Voice Senior torna stasera, venerdì 12 dicembre, su Rai 1. Terminate tutte le sessioni di ‘Blind Auditions’, le tradizionali ‘audizioni al buio’, per i concorrenti rimasti in gara è tempo di affrontare il ‘Knock Out’, la semifinale del programma condotto da Antonella Clerici affiancata dalla giuria di coach composta da Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, in onda alle 21.30. 

Nella scorsa puntata, i coach hanno già dovuto tagliare i componenti dei rispettivi team e si presentano all’appuntamento della Semifinale con sei cantanti ciascuno. Durante questa puntata ciascun concorrente avrà l’ultima possibilità di esibirsi e di convincere il proprio giudice a far parte del team di tre cantanti che si esibirà nella ‘Finale’, in onda venerdì 19 dicembre, dove sarà il pubblico da casa, tramite il televoto, a decretare il vincitore della sesta edizione di The Voice Senior. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ucraina-Russia, Trump: “Basta giochi, si rischia terza guerra...

Natale, addobbi sicuri per bimbi e animali? Dalle...

Sciopero generale, ecco il venerdì nero per l’agitazione...

Zelensky ‘sfida’ Trump : “Ucraina non lascia Donbass,...

SuperEnalotto, numeri e combinazione vincente 11 dicembre 2025

Ucraina-Russia, i no di Mosca e il nuovo...

Meloni riceve il premio Thatcher: “Io un soldato...

Manovra, affitti brevi: aliquota al 21% sul primo...

Capelli grigi e bianchi, non è solo questione...

Riforma giustizia, Gabbuti: “Mia vicenda dimostra che qualcosa...