News

Terremoto in provincia di Avellino, scossa di magnitudo 4 in Irpinia

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Forte scossa di terremoto oggi sabato 25 ottobre in provincia di Avellino. Secondo la stima provvisoria dell'Ingv il sisma, registrato alle 21.49 in Irpinia, avrebbe raggiunto 4 di magnitudo. La nuova scossa, avvertita in tutte le province della Campania, in particolare nel Salernitano e in diversi quartieri di Napoli, si è verificata a 1 km da Montefredane, a una profondità di 14.1 km. La gente sì è riversata in strada in diverse cittadine dell'Irpinia. "E' stata una scossa fortissima. Siamo scesi tutti in strada e siamo preoccupatissimi". A dirlo all'Adnkronos Ciro Aquino, sindaco di Montefredane. "Questa mattina c'era stata un'altra scossa – racconta il sindaco – ora ho convocato i tecnici in Comune e intanto sto facendo un sopralluogo in una frazione popolosa per capire come è la situazione. Lunedì le scuole rimarranno chiuse". Ieri una scossa di magnitudo 3.6 si era verificata nella zona di Grottolella.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Napoli-Inter 3-1, Marotta contro “il rigorino”. Conte: “Cerca...

Carolyn Smith, l’appello a Ballando: “Da 10 anni...

Elezioni regionali Puglia, comitato Lobuono: “Liste sono 4,...

Superenalotto, numeri e combinazione vincente 25 ottobre

Ucraina, Trump: “Non incontro Putin senza accordo di...

Design, Seletti: “La creatività è importante in ogni...

MotoGp, si corre il Gp Malesia: orario e...

A Milano Iqos Curious X e Seletti presentano...

Tabacco, Volpetti (Philip Morris International): “Innovazione per un...

Imprese, Frega (Philip Morris Italia): “La creatività guida...